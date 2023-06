Elezioni 2024, il centrosinistra: "Festa è l'indistinto, rialziamo Avellino" Le forze progressiste presentano il patto verso le amministrative

Un fronte aperto di centrosinistra da contrapporre al sindaco Festa e alla destra ma soprattutto per Avellino, per rilanciare la città e farle riacquistare protagonismo in Campania.

Le forze progressiste irpine aprono di fatto la corsa verso le amministrative del 2024 nel capoluogo. “Per dare un programma alla città, per dare un futuro ai nostri giovani” – spiega Antonio Gengaro, promotore dell’iniziativa.

Per il consigliere regionale Pd Maurizio Petracca non bisogna perdere tempo. L'individuazione del candidato sindaco deve avvenire subito, entro la fine dell'estate. “Occorre un profilo autorevole, la figura va individuata quanto prima contro la regia unica degli avversari. Occorre un leader che guidi un progetto serio per la città e non la mediazione, una sintesi su una figura al ribasso”.

Di diverso avviso il consigliere 5 Stelle Vincenzo Ciampi. “E’ prematuro, non è questa la priorità. Questo di oggi è un percorso che ha bisogno di tempo, pur nelle nostre diversità dobbiamo trovare una linea comune per mandare a casa Festa”.

"Sogniamo un'altra Avellino - conclude Francesco Iandolo di Avellino Prende Parte - Non quella che non permette di schierarsi per paura di ritorsioni. Sogniamo Avellino a misura di giovani e donne, quella che mette al centro i diritti e non i favori".