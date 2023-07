Forza Italia Avellino si dissocia da Festa: "Legami estranei ai nostri principi" Il coordinamento cittadino allontana una possibile alleanza con il sindaco

Il coordinamento cittadino di Forza Italia ad Avellino, rappresentato dall'avvocato Anna Maria Vittoria Vecchione, ha rilasciato una dichiarazione in merito alle recenti affermazioni dei moderati. In modo inequivocabile, il partito si distanzia da ogni possibile alleanza con il sindaco Gianluca Festa.

"Desideriamo chiarire la posizione di Forza Italia riguardo alle dichiarazioni dei moderati e all'eventualità di un'ipotesi di alleanza con il sindaco Festa", ha affermato l'avvocato Vecchione. "Tali legami e forze di potere sono estranei ai nostri principi e valori. Noi crediamo in una politica trasparente, onesta e centrata sul bene comune, e non intendiamo avvicinarci a iniziative che potrebbero minare la nostra integrità e indipendenza."

Con le prossime elezioni amministrative all'orizzonte, Forza Italia è determinata a mantenere saldamente la sua identità e a ribadire la sua distanza da qualsiasi forma di politica clientelare o favoritismi familiari. "Ci impegniamo a rappresentare i cittadini di Avellino con fermezza e dedizione", ha proseguito l'avvocato Vecchione. "Il nostro partito è guidato dai principi del vero centro-destra e continueremo a lavorare instancabilmente per il bene della nostra comunità e per il progresso del nostro Paese."

La dichiarazione del coordinamento cittadino di Forza Italia sottolinea la chiara volontà del partito di mantenere la propria autonomia politica, respingendo qualsiasi proposta di alleanza che potrebbe compromettere i valori fondamentali del movimento. Le elezioni amministrative si avvicinano e sarà interessante osservare come questa presa di posizione influenzerà il panorama politico ad Avellino. Per ora, Forza Italia è determinata a mantenere la sua linea politica, fiduciosa che il suo impegno per il bene della comunità e la difesa dei principi fondamentali la guideranno verso un futuro di successo e progresso.