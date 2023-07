Petitto: "Bene il Ministro Fitto sullo sblocco del Pnrr, ora tocca alle Regioni" Via libera ad altri 18,5 miliardi di euro per l'Italia

"Congratulazioni al Ministro Raffaele Fitto da parte di tutto il gruppo Moderati e Riformisti che rappresento in qualità di capogruppo, per il nuovo risultato raggiunto per il prosieguo del piano di investimenti del Pnrr".

Così il consigliere regionale, onorevole Livio Petitto, dopo il via libera ufficiale della Commissione europea alla terza rata del Pnrr che sblocca per l'Italia atri 18,5 miliardi di euro.

"L’esecutivo Ue- prosegue il capogruppo in Regione Campania di ‘Moderati e Riformisti’ - ha anche approvato e le modifiche proposte dal Governo per gli obiettivi della quarta tranche. Si tratta di un’altra ghiotta occasione dopo che la Commissione ha ritenuto soddisfacente il raggiungimento di 39 tappe fondamentali e 15 obiettivi di tutto il nostro Paese.

Un nuovo risultato in termini di efficienza per il Governo Meloni, grazie in particolare al lavoro del Ministro Raffaele Fitto, artefice del costante e costruttivo confronto con l’Europa per modificare e rilanciare l’interno piano di investimenti Pnrr.

L’auspicio - conclude Petitto- è che non venga persa anche questa nuova occasione, soprattutto da parte di Regioni come la Campania che fino a questo momento si sono contraddistinte in negativo per la spesa degli ingenti finanziamenti ottenuti".