Nuovo Arechi, Petitto: "De Luca pensa di essere ancora il sindaco di Salerno" Così in una nota Livio Petitto

"Nemmeno le alte temperature estive frenano le prevaricazioni del Governatore De Luca che un giorno sì e pure l’altro pensa di essere ancora sindaco di Salerno, dimenticando che dovrebbe rappresentare e tutelare parimente l’intera Regione Campania". Così in una nota Livio Petitto, che parla dei lavori programmati per l'impianto di Salerno e del contributo messo in campo dalla regione.

"L’ultimo “misfatto” è stato portato alla luce dalla collega consigliera Maria Muscarà e riguarda anche una volta lo Stadio Arechi. - continua Petitto-.

De Luca avrebbe destinato quasi 100 milioni per il progetto di ristrutturazione dell’impianto, rispetto ai 35mila euro iniziali.

“Sbrighiamoci per la Salernitana, il nuovo stadio sarà il più moderno d’Italia”, aggiunge il Governatore a commento del regalo estivo alla sua città, mentre la Campania sprofonda.

L’ennesimo teatrino, l’ennesima vergogna, l’ennesimo schiaffo ad altri territori completamente abbandonati.". Conclude Petitto.