Alto Calore, dal 9 agosto via libera alla convenzione con Eic e Regione Si chiude la lunga stagione di azienda provinciale e inizia la nuova fase

Si avvicina finalmente la data in cui sarà affidato il servizio idrico irpino. Il Presidente dell’Alto Calore Michelangelo Ciarcia sarà convocato a Napoli la prossima settimana per firmare la convenzione con EIC e Regione Campania. Un assaggio determinante per rendere operativo l'affidamento del servizio al nuovo gestore che l’Amministrazione di Palazzo Santa Lucia si appresta a costituire così come decretato dal presidente campano Vincenzo De Luca due mesi fa.

Con la firma della convenzione, l’Alto Calore potrà richiedere e impiegare fondi pubblici per rifare le reti, ammodernare gli impianti e le infrastrutture. Dopo che i sindaci soci dell’Alto Calore hanno votato all’unanimità il bilancio per chiudere la stagione dell'azienda interprovinciale si apre una nuova fase per la realizzazione del nuovo ciclo idrico integrato. Ma il nuovo inizio dovrà procedere di pari passo con la chiusura della brutta pagina relativa ai debiti dell'azienda. Soltanto a settembre i giudici convocheranno i creditori, per confermare l’impegno sul concordato proposto dall’azienda.