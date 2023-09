Ad Avellino gli stati generali di Fratelli d'Italia guardando al voto in città Il 24 e 25 settembre appuntamento con deputati e senatori, videomessaggio di Giorgia Meloni

Fratelli d'Italia sceglie Avellino per gli stati generali in Campania. Per celebrare la vittoria elettorale a un anno dalle politiche del 25 settembre, per due giorni arriveranno nel capoluogo irpino deputati e senatori, oltre ad alcuni componenti del Governo, mentre la premier Giorgia Meloni interverrà da remoto con un videomessaggio. Appuntamento il 23 e 24 settembre all'Hotel de La Ville.

La relazione introduttiva sarà affidata al commissario regionale di Fdi, Antonio Iannone. Il tema della prima giornata sarà “Il Governo Meloni per il sud”, interverranno i deputati Gerolamo Cangiano, Marco Cerreto, Michele Schiano di Visconti, Marta Schifone, Imma Vietri e il parlamentare irpino, ex democristiano, eletto con Fratelli d'Italia, Gianfranco Rotondi. Nel pomeriggio dibattito sullo Sport in Costituzione, la discussione sulle proposte di modifica dell'articolo 33 della Costituzione. Spazio ai senatori Giulia Cosenza, Domenico Matera, Giovanna Petrenga e Sergio Rastrelli insieme a un esponente del Governo, probabilmente il Ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, ma non si esclude la presenza dello stesso ministro dello Sport Andrea Abodi. Domenica 24 settembre previsto l'intervento del vice ministro degli esteri Edmondo Cirielli prima del videomessaggio che la presidente del Consiglio vorrà inviare ai suoi per questa occasione.

La scelta di Avellino non è certamente casuale. Nel 2024 sarà l'unico capoluogo campano chiamato alle urne per il rinnovo dell'amministrazione comunale e il centrodestra punta a conquistare lo scranno di Piazza del Popolo dopo molti anni all'opposizione.

Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Udc, Verde è Popolare, hanno concordato che ciascun partito procederà alla costituzione di una propria lista. Di intesa con i vertici regionali sarà presto individuato il candidato primo cittadino per la coalizione. Un percorso che però rischia di subire qualche significativa variazione alla luce delle recenti giravolte del consigliere regionale Livio Petitto che sta “placcando” il centrodestra da tempo: con l'adesione al gruppo dei Moderati e Riformisti ha ricevuto il placet di Fratelli d'Italia e tanto basta per creare il caso al comune di Avellino dove l'ex consigliere animalista sostiene con rinnovata convinzione il sindaco Gianluca Festa.

Dagli Stati generali di Fratelli d'Italia il prossimo 23 e 24 settembre dunque potrebbe arrivare un primo segnale, una direzione che i maggiori azionisti della coalizione di governo intendono imprimere sulla strada di avvicinamento alle elezioni amministrative.

L'orientamento è quello di presentare una proposta forte che provi a superare Festa a destra, con un nome di spessore proveniente dalla società civile, in grado di vincere al primo turno. Ma ciò non esclude che al ballottaggio si decida di sostenere il sindaco uscente ed è questo il rebus che i meloniani sono chiamati a sciogliere nei prossimi mesi.