Moretti rieletto sindaco a Solofra, la soddisfazione del gruppo di Azione "Sosteniamo l'amministrazione con rinnovata fiducia"

Il gruppo di Solofra in Azione, unitamente al Comitato provinciale di Irpinia in Azione, rinnova gli auguri ed i complimenti alla neo confermata amministrazione Moretti, al sindaco Nicola Moretti ed ai consiglieri tutti.

“Siamo soddisfatti e felici – dichiara Saverio Vignola responsabile di Solofra in Azione – che la comunità solofrana abbia voluto riconfermare la fiducia al gruppo capitanato dal Sindaco Moretti, continuando a credere nel lavoro che aveva cominciato a fare e quindi sostenendolo con la rinnovata fiducia.

Noi di Solofra in Azione abbiamo creduto nell’azione amministrativa di questa compagine, abbiamo dato fiducia ad una lista che non ha alimentato mai, né durante l’anno di amministrazione né durante questa breve campagna elettorale, divisioni sul territorio e nel tessuto sociale, cercando di puntare sugli obiettivi da raggiungere e sul lavoro e la programmazione”.

“Riteniamo – continua Vignola – che sia il momento proficuo per ritornare a parlare di politica sui territori e siamo sicuri che con l’amministrazione Moretti si potrà aprire un dialogo ed un tavolo di confronto sulle problematiche territoriali.