Amministrative ed Europee, venerdì Martusciello in Irpinia Forza Italia ha organizzato un incontro all'Hotel Serino

Forza Italia prosegue nel percorso di radicamento sul territorio. Il coordinamento provinciale di Avellino lavora verso i prossimi appuntamenti elettorali. Va in questo senso l’incontro organizzato per venerdì 22 settembre a Serino. All’Hotel Serino a partire dalle 20.30 l’iniziativa dal titolo “Vinciamo Insieme”. In programma un tavolo di discussione e un incontro con l’onorevole Fulvio Martusciello. A seguire il corrdinamento provinciale ha organizzato una cena