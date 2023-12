"I tempi per un'alternativa a Festa sono maturi, pensi a confrontarsi sui temi" Il consigliere Giordano replica al primo cittadino sugli esposti dell'opposizione

Ad Avellino tiene ancora banco lo scontro politico verso le amministrative di primavera. Il sindaco Festa attacca l'opposizione: "Sono solo capaci di presentare esposti e denunce, tutti cestinati dalla Procura. Nicola Giordano replica: "L'aspetto giudiziario mi interessa poco, il sindaco pensi a confrontarsi sui temi reali della città, i tempi per individuare una alternativa credibile per una netta discontinuità amministrativa ormai sono maturi. Il campo largo penso abbia consumato tutti i suoi passaggi. Il tempo ormai è maturo, non dico scaduto, le forze politiche ora si devono concentrare nell'individuare una personalità di spessore che interpreti questo comune sentire per un modo diverso di fare politica. Una politica che pubblica le determine, che non abbia la preoccupazione di andare in Procura per sapere se è indagato, una politica che deve interpretare le difficoltà di una città che ha mille problemi e che non può permettersi di spendere due milioni di euro per le feste, tra Ferragosto e Natale".