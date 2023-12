Avellino, nuove nomine per il Partito Pensionati e Lavoratori per l'Italia Si tratta di Mario Giardino e Giuseppe Andreone

Arrivano nuove iscrizioni anche in Irpinia per il Partito Pensionati E Lavoratori Per L'Italia, a seguito della presentazione ufficiale tenuta presso il Circolo della Stampa di Avellino lo scorso 1° dicembre.

In seguito a una serie di incontri che si sono svolti tra Torella dei Lombardi e Sant'Andrea di Conza i vertici provinciali del partito hanno ratificato le nomine per due iscritti che da tempo avevano già sposato il programma e le idee del partito del Presidente Antonio De Lieto.

Massima disponibilità ed impegno sul territorio per Mario Giardino che si confronterà con la popolazione di Torella dei Lombardi, Lioni e Sant'Angelo dei Lombardi sui temi principali del programma del partito.

Stesso impegno è stato manifestato dal responsabile dei territori di Conza e Sant'Andrea di Conza, Giuseppe Andreone.

A loro il partito augura un proficuo lavoro.

Il segretario nazionale, Massimo Picone, ha commentato: "Ringrazio Giuseppe Andreone e Mario Giardino, amici che conosco da anni personalmente e che hanno deciso di far parte di questo nostro progetto.

In loro ripongo grande stima e sono certo che opereranno sui territori di appartenenza per far crescere il nostro partito".