Elezioni provinciali Avellino, Santoli in campo per "Davvero" Per il sindaco di Santo Stefano del Sole un nuovo impegno per la comunità

Gerardo Santoli vice presidente nazionale di Confimprenditori, sindaco di Santo Stefano del Sole e presidente di Grande Srl è ufficialmente candidato con la lista n.1 DAVVERO Moderati alle prossime elezioni provinciali di Avellino che si terrano domenica 17 dicembre.

Santoli spiega così il suo impegno:

“Iniziamo col dire che si vota ancora una volta, e spero che sia l’ultima, con un sistema balordo e antidemocratico in cui non si esprime il popolo ma gli eletti: consiglieri comunali e sindaci. Un meccanismo che penalizza i piccoli paesi che sono costretti a subire le scelte dei grossi centri e degli apparati. La mia è una candidatura oserei dire faticosa, perché troppe sono le cose di cui mi occupo e non posso sottrarre altro tempo ai miei impegni lavorativi e familiari, ma è una scelta obbligata perché e’ una candidatura che serve alle piccole comunità ma soprattutto a questa provincia che ha bisogno di creare un classe dirigente nuova che manca da troppo tempo".

Secondo Santoli serve un rinnovo della classe dirigente: "Vi è una disaffezione all’impegno nella cosa pubblica perché spesso impegnarsi non è servito a nulla soprattutto quando ad essere premiati spesso sono stati altri calati dall’alto. Un atteggiamento del quale ha responsabilità anche chi in questi anni non è stato capace di contrapporsi politicamente con le armi del radicamento e delle capacità. Qualità che devono essere valorizzate e che posseggono i tanti bravi amministratori, in questi anni lasciati soli o al margine". “La mia è una candidatura di servizio - prosegue Santoli - che sarà utile a far nascere una nuova stagione di amministratori, quelli bravi, quelli che hanno la passione, che hanno competenza e che vogliono essere alternativi a chi ha dimostrato subalternanza al solito sistema e non funzionale alle esigenze dei territori.”

“Queste provinciali rappresentano dunque l'inizio di una grande battaglia politica - conclude il sindaco di Santo Stefano - che dovrà portarci alle vittorie nei prossimi appuntamenti elettorali a partire dalle amministrative e le europee prossime e che deve vedere le piccole comunità, i nostri paesi e gli amministratori protagonisti e non più semplici spettatori. È mio dovere quindi fare un ulteriore sacrificio e lavorare in questa direzione. Il 17 dicembre l’Irpinia cambia Davvero rotta.”