Amministrative 2024, "Per Avellino Unione Popolare" si propone alla città

Il neo costituito “ Comitato Per Avellino Unione Popolare" il 1 dicembre 2023 si è riunito per la seconda volta in assemblea. All' incontro hanno preso parte le forze politiche che lo compongono: Rifondazione Comunista – DemA e tanti altri cittadini che ne condividono idee e programmi.

La proficua e partecipata discussione che si è sviluppata ha fatto emergere la convinta volontà di proseguire il percorso intrapreso con il preciso scopo di presentarsi alle prossime elezioni amministrative del comune di Avellino con una propria lista.

Il comitato è aperto al dialogo con chiunque voglia impegnarsi per portare avanti un progetto di valida alternativa allo schieramento del Sindaco Festa ed alle nebulose e inconcludenti alleanze di centrodestra e/o centrosinistra.

Procederemo nei prossimi giorni alla redazione di uno strutturato programma per la città, partendo dalle battaglie che hanno contraddistinto negli anni le nostre forze politiche e organizzando una serie di incontri con l'obiettivo di confrontarsi con chi vive le problematiche del singolo quartiere. I principali nostri focus saranno i servizi pubblici, welfare, cultura, urbanistica,sanità. Contrasteremo il clientelismo e saremo per la trasparenza amministrativa.

Chiediamo il sostegno dei cittadini liberi, delle altre forze politiche e sociali e di tutti quelli che stanchi del declino della nostra città vogliano impegnarsi per favorirne la rinascita..

Ci saranno altri incontri e iniziative aperti a tutti coloro che vorranno riconoscersi in questo nuovo progetto politico/amministrativo.

Il coordinamento e la gestione del “ Comitato Per Avellino Unione Popolare" sono stati affidati al Sig. Vincenzo Accomando, coadiuvato dal Sig. Antonio Marzio Liuzzi, quale suo vice coordinatore.

Inizia, da oggi, un nuovo e lungo cammino che auspichiamo possa aggregare quanti tengano a cuore le sorti della nostra intera comunità.