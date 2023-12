Provinciali Avellino: ecco i 12 eletti in Consiglio a Palazzo Caracciolo Quattro consiglieri per il Pd, primo partito

Ad Avellino concluso lo spoglio per il rinnovo dei 12 consiglieri provinciali. Ecco gli eletti: per la lista "Davvero Moderati" che fa capo al sindaco Gianluca Festa e al consigliere regionale Livio Petitto entrano in consiglio Francesco Mazzariello, Diego Guerriero e Gabriele Buonanno. Per la formazione “Per l’Irpinia” Giuseppe Graziano, Vincenzo Barrasso ed Emanuela Pericolo con forte connotazione leghista. Per il Partito democratico eletti Marcantonio Spera, Luigi D’Angelis, Antonello Cerrato e Laura Cervinaro. Infine per “Proposta civica per l’Irpinia”, riferimento di Italia Viva eletti Fausto Picone e Franco Di Cecilia.