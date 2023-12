Elezioni provinciali 2023: risultato storico per Grottaminarda Spera e Barrasso: due referenti in seno al Parlamentino

Doppio primato per Grottaminarda nella tornata elettorale per il rinnovo del consiglio provinciale: grande affermazione per il sindaco, Marcantonio Spera, che è risultato primo eletto in assoluto. Solo in un'altra consiliatura si era registrata la presenza di due Consiglieri grottesi a Palazzo Caracciolo, alla fine degli anni '70, con Rocco Abruzzese e Michelino Lanza.

Ed è risultato eletto anche il capogruppo d'opposizione, Vincenzo Barrasso, dunque, Grottaminarda avrà due referenti in seno al Parlamentino.

L'amministrazione e l'intero consiglio comunale attraverso la presidente, Virginia Pascucci, esprimono soddisfazione per il risultato da definirsi storico per entrambi gli aspetti e che porta la città di Grottaminarda ad essere ampiamente rappresentata a Palazzo Caracciolo e questo non potrà che favorirne la crescita, lo sviluppo ed il prestigio.