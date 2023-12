Elezioni Provinciali, il Pd: "Unico partito in campo, risultato straordinario" La segreteria provinciale: "Il pd incrementa il peso elettorale, ma ora si valorizzi questo dato"

“Un risultato straordinario che premia il coraggio di un partito, l’unico in campo, a presentarsi a questa tornata elettorale, per quanto dentro una dinamica di ente di secondo livello, con il proprio simbolo. In maniera lineare, trasparente, coerente. E senza ambiguità. Il nostro grazie va perciò a tutti gli amministratori che, votando per il Pd, hanno scelto una opzione politica chiara, intellegibile, esprimendo così un’adesione che è un segnale di appartenenza. Il nostro grazie ai candidati, tutti, in particolare a coloro che, con spirito di servizio, si sono battuti e si sono spesi per la causa del Pd, pur sapendo di non avere grandi possibilità di essere eletti. A coloro che hanno conquistato il seggio gli auguri di buon lavoro con l’auspicio di essere interpreti autonomi e responsabili di un’istanza di efficienza che arriva da tutti i livelli amministrativi e dai nostri elettori”. E’ quanto scrive in una nota la segreteria provinciale del Partito Democratico in riferimento ai risultati delle elezioni valide per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Avellino.

“Il Pd incrementa il proprio peso elettorale – si legge ancora – rispetto a due anni fa, diventando così la prima forza presente in consiglio provinciale. E’ un risultato che non può essere sottovalutato e non può essere sminuito. Va, al contrario, valorizzato nella maniera più adeguata. Anche alla luce di alcune mancate riconferme, diventa allo stato non più differibile un rilancio dell’azione amministrativa espressa a Palazzo Caracciolo”.

“Il Partito Democratico – così si conclude la nota - vuole dare il proprio contributo in questo senso. La Provincia deve tornare ad essere la casa degli amministratori, la cabina di regia di alcune dinamiche di sviluppo del nostro territorio. Gli amministratori irpini, assegnandoci un consenso così ampio, ci affidano questo ruolo e questa funzione. Il nostro obiettivo è esprimere questo protagonismo in maniera puntuale, con efficacia, mostrando una capacità ancora più spiccata di stare dentro le vicende politiche ed amministrative del nostro territorio”.