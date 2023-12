Elezioni provinciali, Palmieri (IV): 300 amministratori si riconoscono in Alaia Per Proposta Civica due consiglieri eletti

"Esprimiamo grande soddisfazione per il risultato ottenuto dalla lista 'Proposta Civica' che ha eletto due consiglieri provinciali, Franco Di Cecilia e Fausto Picone. Da soli siamo riusciti nell'intento di portare al voto quasi 300 amministratori che si riconoscono nell'operato del Presidente Alaia, dimostrando non solo un grande radicamento, ma anche l'efficacia del lavoro fin qui svolto da un gruppo coeso e determinato.

Così in una nota Beniamino Palmieri, responsabile della lista 'Proposta Civica', Segretario provinciale di Italia Viva.



Ringraziamo tutti gli amministratori che hanno deciso di candidarsi nella nostra lista, pur nella consapevolezza di dover rinnovare il solo Consiglio provinciale e non il Presidente dell'Amministrazione. In particolare, esprimiamo la nostra gratitudine alla dott.ssa Stefania Di Nardo, vice sindaco di Mercogliano, che ha ottenuto un risultato decisamente importante, a maggior ragione se si considera che erano ben tre i consiglieri candidati del suo comune.



Il gruppo 'Proposta Civica' continuerà ad operare nell'esclusivo interesse delle comunità irpine, perseguendo sempre l'obiettivo di sostenere gli amministratori e i comuni nel loro operato e di dare rappresentanza alle istanze di quei cittadini che dall'Amministrazione provinciale si aspettano servizi puntuali, efficienti e non eccessivamente esosi."