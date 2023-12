Provinciali Avellino, Piero De Luca: "Pd primo partito, buon lavoro agli eletti" "Risultato che conferma radicamento sul territorio"

“Il PD vince le elezioni provinciali ad Avellino ed è il primo partito in Irpinia. Otre 400 amministratori hanno votato la lista dei democratici, che ha eletto quattro rappresentanti in Consiglio Provinciale, ai quali formulo gli auguri di buon lavoro.

Questo risultato è motivo di grande soddisfazione perché conferma il radicamento sui territori dei nostri amministratori, cui va un profondo ringraziamento per l'impegno profuso. È ovviamente un dato che ci carica di grandi responsabilità rispetto al lavoro da fare in Provincia, per il quale rivendichiamo come gruppo del Partito Democratico un ruolo di primo piano”

Lo ha dichiarato in una nota l’on. Piero De Luca.