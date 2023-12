Sanità, Ciampi: Dumping, buona notizia l’individuazione del contratto Aiop/Aris Il consigliere M5S: "Continueremo a vigilare a tutela dei lavoratori del comparto”

“Apprendiamo con grande piacere che la Commissione tecnica incaricata dalla Regione Campania abbia individuato come contratto più vantaggioso quello Aiop/Aris, contro il dumping per il personale sanitario del comparto privato. Lo scorso anno come Movimento 5 Stelle avevamo presentato un emendamento a mia prima firma, non approvato, che anticipava tale individuazione e proponeva di configurare l’adozione del contratto Aiop/Aris come vero e proprio requisito per l’accreditamento delle strutture sanitarie.

Nella stessa legge di stabilità era stata invece approvata una norma, a nostro avviso meno tutelante, che si limitava a riconoscere un premio nella distribuzione di risorse economiche a quelle strutture sanitarie che avessero applicato il contratto più vantaggioso per i lavoratori, senza tuttavia indicarlo.

A distanza di un anno tale norma non ha ancora trovato applicazione. Anche quest’anno la nostra attenzione sul tema non è diminuita, abbiamo infatti proposto un nuovo emendamento per impegnare la giunta a presentare con cadenza annuale un rapporto dettagliato che dia conto dei risultati ottenuti dall’azione regionale di contrasto al dumping contrattuale nel Servizio sanitario regionale. L’individuazione del contratto Aiop/Aris come contratto più vantaggioso va nella direzione da noi auspicata, come Movimento 5 Stelle continueremo a vigilare a tutela dei lavoratori del comparto”.

Dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Vincenzo Ciampi