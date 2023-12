Parco dei Monti Picentini, il sindaco D'Angola è il nuovo presidente Il Gal Irpinia Sannio esprime soddisfazione per la nomina del Sindaco di Sant'Andrea di Conza

"Il Gal Irpinia Sannio esprime soddisfazione per la nomina del Sindaco di Sant'Andrea di Conza, Pompeo D'Angola, alla presidenza del Parco dei Monti Picentini. Si tratta di una notizia positiva, non solo perché al vertice dell'Ente è stato indicato un amministratore che ha già dato prova di efficacia e determinazione, ma soprattutto perché sarà possibile implementare ancora una sinergia virtuosa con il nostro Gruppo di Azione Locale." E' quanto dichiara il Presidente del GAL 'Irpinia Sannio', Angelo Frattolillo.

"Larga parte del territorio di competenza del Parco - aggiunge Frattolillo - ricade su quello del nostro GAL, offrendo ai due Enti proficue occasioni di interazione nell'interesse delle comunità. I Gal sono chiamati a elaborare strategie di sviluppo locale che valorizzino al meglio le aree rurali. Dal canto loro, i Parchi regionali hanno l'obiettivo di salvaguardare il territorio attraverso la valorizzazione e la conservazione delle risorse naturalistiche e ambientali di un'area protetta."

"Evidentemente - chiude Frattolillo - ci sono le condizioni per una sinergia proficua nell'interesse delle comunità del GAL e del Parco oggi guidato dall'avvocato D'Angola."