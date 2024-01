Avellino, centrosinistra: candidato sindaco cercasi nel ricordo di Di Nunno Al Carcere borbonico la presentazione del libro "La moralità della politica"

Amministrative ad Avellino, il centrosinistra al lavoro per trovare l'identikit del candidato sindaco nel ricordo del compianto sindaco Antonio Di Nunno.

Per molti esponenti del campo largo, impegnato in riunioni periodiche, l'occasione di ritrovarsi è stata la presentazione del libro di Generoso Picone e Carlo Silvestri su Di Nunno “La moralità della politica”. Ci sarebbe tanto da mutuare in quella stagione politica per disegnare un futuro amministrativo per il capoluogo irpino.

“In quegli anni c'era un maggiore protagonismo della politica e dei partiti, oggi si parla tanto di idealismo ma poi alla fine si concretizza poco - il pensiero di Paolo Ricci. Ecco allora che per Ricci la politica ha ancora il dovere di dire la sua per le scelte amministrative. “Il civismo deve intervenire solo quando la politica è in affanno, spero non sia questo il caso”.

Per Antonio Gengaro, invece, il campo largo deve insistere sulla ricerca di una figura civica. “C'è ancora spazio, bisogna avere fantasia coraggio credo che il Pd abbia il dovere di intestarsi una proposta”.

E quella figura potrebbe essere Antonio Limone, direttore dell'Istituto Zooprofilattico di Portici. “C'è una possibilità concreta, se ti tocca ti tocca ma prima di arrivare a questo bisogna parlarne discutere sedersi attorno a un tavolo e questo ancora non si è fatto”.