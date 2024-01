Tessere Pd: Grella, Mele e Gambino pronte a presentare ricorso: "Noi escluse" Le tre esponenti dem ritengono che le iscrizioni non siano avvenute in maniera trasparente

Il 26 gennaio scorso la nota di Teresa Mele che si diceva pronta a lasciare il partito, ora a soli due giorni dalla scadenza del termine ultimo per il tesseramento Pd, non solo Teresa Mele ma con lei anche Ida Grella e Clelia Gambino, tutte esponenti dell'area che fa riferimento all'ex senatore Enzo De luca, minacciano le dimissioni dagli organismi di cui fanno parte, rispettivamente dalla commissione per il tesseramento, dalla commissione di garanzia e da quella per il congresso.

Hanno predisposto un ricorso che dovrebbe essere inviato al commissario regionale Antonio Misiani, e al partito nazionale, nelle prossime ore. Al centro del ricorso il mancato coinvolgimento delle commissioni e il tesseramento del Pd che per preciso ordine della segreteria nazionale dovrebbe avvenire solo con le modalità on line in tutti i circoli della Campania, e invece, stando a quanto affermano le tre esponenti del Pd irpino, si continuerebbe a sottoscrivere tessere in formato cartaceo. Stando alle ultime dichiarazioni rese dal segretario dem Nello Pizza il Pd irpino avrebbe chiuso il tesseramento con circa mille iscritti. Ma secondo le ricorrenti il tesseramento non sarebbe avvenuto con modalità trasparenti e collegiali.