Tutela dell'ambiente, il libro del prof De Feo a San Martino Valle Caudina Iniziativa degli architetti della provincia di Avellino

Si svolgerà martedì 30 aprile alle ore 10.30 presso l’Aula della musica dell’Istituto Carlo Del Balzo di San Martino Valle Caudina la “Manifestazione a tutela dell’Ambiente” patrocinata dall'ordine degli architetti della provincia di Avellino per l' iniziativa voluta dal Centro Studi Carlo Del Balzo e promossa dal Comune di San Martino Valle Caudina.

Nel corso dell’evento sarà presentato il libro “Tùttu – cia” del professore Giovanni De Feo dell’Università di Salerno. Parteciperanno il Sindaco di San Martino V.C. Pasquale Pisano, la dirigente scolastica Maria Pia Farese, il presidente degli architetti irpini Erminio Petecca. Introdurrà l’incontro Claudio Iuliano del Centro Studi Carlo Del Balzo. Interverrà nel corso della manifestazione l’autore del libro.

"Sostenere il percorso che sta portando avanti l'ing. Giovanni De Feo nel sensibilizzare i giovani e soprattutto i giovanissimi, attraverso il mondo della scuola, verso tematiche di fondamentale importanza al fine della sostenibilità del sistema ambiente e tutto quello che ne deriva, è un dovere civico e morale per chi vuole essere parte attiva sul territorio. Partecipare alla presentazione del suo ultimo lavoro sarà un'occasione interessante per qualche riflessione in più in materia di ambiente e salvaguardia del territorio.”. Lo dichiara il presidente Erminio Petecca.

“Quest’anno il progetto di educazione ambientale è diventato “maggiorenne”, essendo diciotto anni che è stato partorito dal cuore e dalla mente di Mr. Greenopoli. La sostenibilità per essere praticata ha bisogno di “condivisione” ed è per questo che bisogna incontrare le persone aperte al cambiamento. A scuola ci sono proprio le persone giuste per parlare di cambiamento di comportamenti a partire da una nuova presa di coscienza ecologica che vada oltre i pregiudizi. Il libro Tùttu-cià si propone come manuale operativo e filosofico di questo cambiamento”. La dichiarazione dell'autore del libro Giovanni De Feo.