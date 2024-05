Del Fes Avellino in semifinale per la Serie A2, ecco l'avversaria degli irpini Coach Crotti: "Siamo contenti con un pubblico super, vogliamo confermarlo nella prossima serie"

La Del Fes Avellino affronterà la Caffè Toscano Pielle Livorno in semifinale promozione dopo aver chiuso la serie contro i Rucker San Vendemiano (3-1): "Mi sembra doveroso esprimere un pensiero anche su San Vendemiano. Con coach Carrea avevamo scherzato sul fatto che vincerà il titolo di allenatore più sfortunato. - ha spiegato il coach della Del Fes, Alessandro Crotti - Va riconosciuto che non solo in questa serie, ma proprio in tutto il campionato hanno avuto diversi problemi con gli infortuni. Va riconosciuto a loro di aver fatto una serie importante nonostante le difficoltà. Per noi devo dire che non era facile dopo Gara 1 avendo perso malamente. Siamo stati in difficoltà anche in Gara 2 e Gara 3, ma abbiamo adeguato il nostro gioco alzando l'aspetto difensivo. Siamo contenti con un pubblico super e vogliamo confermarlo anche nella prossima serie. Sarà importantissimo".

"Bravi a restare lucidi nel percorso"

"I dirigenti hanno avuto pazienza. A un certo punto ci siamo ritrovati quartultimi, non era semplice risalire. - ha aggiunto il tecnico della Del Fes - I giocatori hanno dato tutto. I complimenti vanno fatti a tutti, in primis ai dirigenti, ma anche allo staff. Il lavoro si lega ad assistenti di qualità. La semifinale? Il campionato è di altissimo profilo. Questo primo turno dei playoff valeva già un livello molto alto. Affronteremo la Pielle Livorno, squadra in fiducia, che ha perso una volta sola da gennaio. Vogliamo giocarcela, sappiamo che ce la possiamo giocare".