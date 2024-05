Ariano: Intitolato a Eunice Kennedy Shriver il piazzale del Palasport di Cardito Stamane la cerimonia nel piano di zona

Da oggi nel piano di zona ad Ariano Irpino c'è una nuova intitolazione. Il piazzale del palazzetto dello sport porta il nome di Eunice Kennedy Shriver fondatrice di Special Olympics. L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Enrico Franza, la richiesta della direttrice provinciale di Avellino di Special Olympics Lucia Scrima, ottenendo il parere favorevole della commissione toponomastica presieduta da Giuseppe Albanese. A benedire l'iniziativa il parroco del Santuario Madonna di Fatima don Alberto Lucarelli.

Presente Salvatore Taurino direttore regione Campania Special Olympics, la consigliera comunale Valentina Pietrolà e l'assessore Toni La Braca.

Eunice Kennedy Shriver il 23 maggio 1968 fondò Special Olympics, organizzazione sportiva internazionale dedicata agli atleti con disabilità intellettiva. Il movimento è cresciuto iniziando le attività con circa un centinaio di atleti fino a raggiungere oltre 5.600.000 atleti in ben 180 Paesi, con il supporto di 1 milione di coach e volontari. Offre la possibilità di praticare 32 discipline olimpiche in più di 108.821 competizioni durante tutto l’anno. Associazione benemerita del coni riconosciuta dal Cip, ha un protocollo d’intesa con il Miur interagendo attraverso la realizzazione di team scolastici all’uopo formati per dare un valido aiuto a tutti gli studenti fin dalla scuola dell’infanzia.

Ora si spera che possa realizzarsi al più presto il sogno di dedicare uno spazio al compianto Antonio De Gruttola e Gerardo Filomeno due grandi uomini dello sport arianese.