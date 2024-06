Colpo con l'esplosivo al bancomat delle Poste, banditi in fuga col bottino Nella notte l'assalto a Serino, un boato ha svegliato gli abitanti della zona

E' tornata in azione la banda delle bombe. Stavolta i malviventi sono entrati in azione a Serino. Preso di mira il bancomat dell'ufficio postale. Erano le 3.30 quando un ordigno è stato fatto esplodere allo sportello bancomat esterno dell’ufficio postale di via Fontanelle. I banditi si sono impossessati del bottino e si sono dileguati rapidamente. Ancora da quantificare il bottino. Dopo pochi minuti sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Solofra, che stanno eseguendo i rilievi anche con il supporto degli artificieri.

Le indagini sono ancora in corso.