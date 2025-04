Ariano: ubriaco manda in frantumi una vetrina lungo il corso E' stato un passante a fare la scoperta. Informate dell'accaduto le forze dell'ordine

Ubriaco prima lancia una bottiglia contro una finestra e poi prende a calci una vetrina di un'attività artigianale mandando un vetro in frantumi. E' successo in pieno centro strorico, lungo via D'Afflitto, strada deserta e isola pedonale a causa del lavori di pavimetazione. E' stato un passante a fare la scoperta e ad allertare il proprietario dell'abitazione il quale a sua volta, giunto sul posto ha informato dell'accaduto le forze dell'ordine. Un gesto grave sul quale si spera si possa fare piena luce, contando sulla collaborazione di cittadinini e commercianti e delle telecamere presenti in zona.