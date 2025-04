La solidarietà indelebile che non conosce confini: un incontro emozionante Un giorno speciale per la protezione civile flumerese nella sede di contrada Casone ad Ariano Irpino

La solidarietà che non conosce confini e rafforza i rapporti. Evenio Ciampa e Maria Rosaria Marcocci, due figure simbolo di quei giorni drammatici legati al disastroso terremoto dell'Aquila sono giunti in Irpinia per far visita al presidente della protezione civile flumerese Francesco Giacobbe e ai volontari nella sede operativa di località Casone ad Ariano.

Un gesto di affetto per ricambiare in qualche modo la grande opera prestata in quelle giornate convulse. Hanno rivisto insieme le foto di quei momenti tristissimi e rocamboleschi.

Una catastrofe culminata in un bilancio drammatico fatto di 309 morti, migliaia di feriti e 70mila sfollati. Ad accoglierli Federico Bravoco, Nicola Oppido, Carmine Cardinale ed altri volontari.

Una visita coincisa tra l'altro con il sedicesimo anniversario del sisma che sconvolse l'Abruzzo le cui celebrazioni si sono svolte proprio ieri con partenza dalla Casa dello Studente, dove persero la vita sette ragazzi.

Ciampa e Marcocci si sono complimentati per il livello di efficienza dell'associazione flumerese, grazie all'esperienza maturata sul campo, le numerose attrezzature e mezzi che consentono al team irpino di poter intervenire nell'immediato in ogni situazione di emergenza e calamità. Nel video, il racconto di quei giorni e le emozioni di un legame che resterà indelebile.