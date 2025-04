Ecco come riparte l'Avellino verso la sfida con il Monopoli Due sedute a porte aperte, poi la massima concentrazione per il gruppo irpino

Nel pomeriggio, con una seduta fissata per le 15.30, ripartirà l'Avellino dopo la vittoria con il Catania per la conferma del +2 sul Cerignola a tre giornate dal termine con il Monopoli nel mirino. Domenica (ore 19.30) i lupi ospiteranno i pugliesi al "Partenio-Lombardi" e sarà presumibile sold-out in pochi minuti per l'impianto sportivo di contrada Zoccolari. L'Avellino svilupperà la preparazione con due allenamenti a porte aperte nel pomeriggio e domattina alle 11 (tifosi e stampa in Tribuna Montevergine) prima di un lavoro lontano da occhi indiscreti da giovedì. Biancolino non potrà contare su Patierno nel match contro il Monopoli. Nel finale della gara vinta al "Massimino" l'attaccante, decisivo con una doppietta di altissima qualità, ha rimediato il giallo che fa scattare il turno di squalifica per somma di ammonizioni. Può prendere forma il modulo 4-2-3-1 sin dal primo minuto. C'è, poi, il dubbio D'Ausilio: il trequartista è uscito al 34' di Catania-Avellino per infortunio con la valutazione dello staff sul colpo al collo del piede rimediato nell'ultima sfida. Ferita al volto per Sounas nel primo tempo, ma il greco ha chiuso regolarmente la prova in terra etnea. Attesa per Rocca, out dal pre-gara di Avellino-Potenza per la lesione muscolare al flessore della gamba destra e che potrebbe rientrare in gruppo in settimana mettendo poi davvero nel mirino le ultime due gare della stagione regolare.

Gli allenamenti al "Partenio-Lombardi"

Martedì ore 15.30 (porte aperte - Tribuna Montevergine)

Mercoledì ore 11 (porte aperte - Tribuna Montevergine)

Giovedì ore 15.30 (porte chiuse)

Venerdì ore 15.30 (porte chiuse)

Sabato ore 16 (porte chiuse)