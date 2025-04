Avellino, furto nel market: banditi con il flex sradicano cassaforte e scappano Colpo da 10mila euro in via Carducci nel market Amodio

Raid in un market in centro città ad Avellino. I malviventi hanno sradicato e rubato la cassaforte. Notevole il bottino che si aggira intorno ai 10mila euro. Il furto è avvenuto in via Carducci.

Indagano gli agenti della Mobile della Questura di Avellino. I banditi, in tre, sono entrati in azione ntorno alle tre dell'altra notte. La banda di ignoti è riuscita a introdursi nei locali dell’esercizio commerciale, portando via la cassaforte contenente l’incasso del weekend. Poi la fuga rapidissima in auto con l'aiuto di un quarto uomo. Si analizzano le immagini della videosorveglianza pubblica e privata.