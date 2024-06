Ex Irisbus, la Regione bacchetta il Governo: "Priorità ai lavoratori" Dopo l'ok del ministero delle Imprese all'accordo con Seri Industrial

Il futuro dello stabilimento IIA di Flumeri continua ad agitare il dibattito politico ed istituzionale. Ieri il via libero ad Invitalia del ministero delle Imprese a procedere all'accordo con la società "Seri Industrial".

Ma la Regione, in una nota, ha bacchettato la scelta dell'Esecutivo nazionale: "La Campania, in tutti gli incontri che si sono tenuti al tavolo ministeriale - ha sempre precisato e sottolineato che, al di là della scelta dell'imprenditore privato che dovrà subentrare a Invitalia e a Leonardo nell'assetto societario, l'unico vero obiettivo deve essere quello di garantire l'occupazione piena dei due Stabilimenti di Bologna e di Flumeri. Sono pertanto assolutamente condivisibili le garanzie che chiedono i sindacati e devono essere verificate e discusse tutte le proposte di acquisto come del resto è stato più volte assicurato al tavolo ministeriale. E' necessario che i lavori del Tavolo continuino in un clima di collaborazione e condivisione per poter arrivare alla migliore soluzione per i lavoratori garantendo loro un futuro occupazionale", la presa di posizione di Palazzo Santa Lucia.