Avellino, Franciosa: le nuove sfide del Conservatorio "Domenico Cimarosa" "Un progetto ambizioso che mira a coniugare musica, cultura e territorio"

"Come presidente del Conservatorio “Domenico Cimarosa” ho proposto la sottoscrizione di un protocollo d’Intesa con la Provincia di Avellino e la Fondazione Sistema Irpinia". A dichiararlo è Giuliana Franciosa.

Un progetto ambizioso che mira a coniugare musica, cultura e territorio, valorizzando i luoghi più suggestivi della nostra provincia attraverso una stagione concertistica itinerante.

L’obiettivo è duplice: da un lato, offrire nuove opportunità di crescita artistica e professionale ai nostri studenti; dall’altro, rendere la musica un vero motore di coesione sociale e promozione culturale.

Siamo convinti che solo attraverso sinergie istituzionali concrete si possano raggiungere risultati duraturi e significativi.

Il Cimarosa - conclude la presidente Franciosa - è pronto a fare la sua parte per far risuonare la bellezza della musica in tutta l’Irpinia".