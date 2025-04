Avellino: nuovi servizi alla cittadella della carità Domani la conferenza stampa per presentare nel dettaglio i nuovi servizi e progetti futuri

La caritas diocesana di Avellino ha indetto una conferenza stampa per domani sabato 12 aprile 2025, alle ore 10 presso i locali della cittadella della carità in via Morelli e Silvati ad Avellino .

Nel corso dell'incontro saranno illustrati i nuovi servizi attivati all'interno della cittadella della carità, struttura operativa e simbolo dell'impegno della caritas al fianco delle persone più fragili e in difficoltà.

L'iniziativa rientra nel più ampio percorso di potenziamento e riorganizzazione delle attività di accoglienza, ascolto e assistenza che la caritas diocesana porta avanti quotidianamente sul territorio, in risposta ai bisogni emergenti della comunità.

Alla conferenza stampa interverranno:

Antonio D'Orta direttore della caritas diocesana di Avellino, Costantino Del Gaudio responsabile della cittadella della carità, don Vitaliano Della Sala responsabile spirituale della cittadella della carità.

L'incontro con la stampa sarà l'occasione per presentare nel dettaglio i nuovi servizi e le iniziative promosse, oltre che per illustrare i progetti futuri e le prospettive di sviluppo della cittadella della carità.