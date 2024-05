Avellino: "Partenio" sold-out, ma la capienza non soddisfa la richiesta Biglietti polverizzati: quota 9mila che mal si sposa con l'esigenza del pubblico in queste gare

"Partenio-Lombardi" sold-out come chiaro da giorni: certificazione che arriva con l'apertura, dopo la fase di prelazione per gli abbonati, alla vendita libera dei biglietti, polverizzati in pochi minuti per Curva Sud e Tribuna Terminio e con gli ultimi rimasti a disposizione del pubblico per la Tribuna Montevergine. È un "tutto esaurito" in meno di 48 ore su una capienza da novemila spettatori (come già accaduto in diverse occasioni lungo la regular season) da limite rispetto alla richiesta dell'ambiente e determinata da diversi fattori su un impianto sportivo che per gare di questo valore non garantisce più la giusta risposta alla tifoseria biancoverde.

Sabato (ore 20.30) la sfida con il Catania

Prosegue la preparazione dei lupi sul sintetico del “Partenio-Lombardi” con l'Avellino costretto alla vittoria dopo l'1-0 Catania nei primi 90 minuti del quarto di finale. Biancoverdi che dovranno ottenere il successo nella gara di ritorno per volare in semifinale (in caso di parità nel risultato in aggregato dei 180 minuti sarà l'Avellino a passare il turno per il secondo posto ottenuto nel girone C). Per lo staff tecnico c'è l'obiettivo della miglior soluzione per centrare l'accesso alla Final Four dei playoff.