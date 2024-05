VIDEO | Avellino-Catania: caccia al biglietto al "Partenio-Lombardi" Dal pomeriggio la prevendita dei tagliandi con la prelazione per gli abbonati

Alle 15 è iniziata la prevendita dei biglietti per Avellino-Catania ed è caccia al tagliando tra i tifosi biancoverdi. Fase di prelazione per gli abbonati per le prime 24 ore, poi sarà vendita libera e i supporter irpini guardano con entusiasmo al match di sabato quando i lupi saranno chiamati a ribaltare il risultato dell'andata, l'1-0 Catania con la firma di Cianci al minuto 71. L'Avellino dovrà vincere dopo il ko rimediato nel primo atto dei quarti di finale per accedere alla semifinale promozione. Tra i tifosi c'è ottimismo per un rapido cambio di passo da parte della squadra allenata da Michele Pazienza, reduce da una prestazione sottotono in 90 minuti comunque vissuti in equilibrio. Il "Partenio-Lombardi" vola verso il nuovo sold-out (novemila spettatori).

Le interviste ai tifosi in attesa del biglietto