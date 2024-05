Avellino: l'obiettivo della miglior soluzione per la serata del dentro o fuori L'obbligo della vittoria e l'equilibrio nelle risorse tecniche e fisiche dopo la lunga pausa

Caccia al biglietto in particolar modo dal pomeriggio quando inizierà la vendita libera dopo il giorno di prelazione per gli abbonati: al “Partenio-Lombardi” fila lunghissima che si rinnova da ieri a oggi al botteghino per confermare il posto o per strappare il tagliando utile per seguire dal vivo la sfida Avellino-Catania in programma sabato sera (ore 20.30). Lupi costretti alla vittoria dopo aver perso al “Massimino” con un gol di scarto: un nuovo 1-0, questa volta biancoverde, basterebbe alla squadra allenata da Michele Pazienza per il pass semifinale promozione.

La prospettiva per l'attacco

In città i dubbi per la prestazione in terra etnea si legano alla carica verso il match casalingo. Rebus attacco per il tecnico: la fase tra le due sfide risulterà decisiva per Gabriele Gori, che al “Massimino” ha vissuto in campo solo l'ultimo quarto d'ora a causa di una condizione fisica non al top con rischi di un infortunio da sipario sulla stagione. A Catania si è sentita la mancanza del peso offensivo garantito per il secondo posto dal fiorentino in compagnia di Cosimo Patierno: per Pazienza l'obiettivo della miglior soluzione per centrare l'accesso alla Final Four dei playoff. In caso di sensazioni positive con la disponibilità massima delle pedine offensive non va escluso il passaggio dal 3-5-2 al 4-3-1-2 con Sgarbi trequartista e la coppia Gori-Patierno anche se si conferma come il piano B strutturato nella lunga preparazione playoff.

Il programma degli allenamenti

Mercoledì ore 16:30

Giovedì ore 17:30

Venerdì ore 17:30

Tutte le sedute sopra indicate saranno a porte chiuse