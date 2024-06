Del Fes Avellino: bilancio di fine stagione e futuro prossimo Inizio settimana con una conferenza stampa: si preannuncia il cambio di denominazione

Per domani (lunedì) alle 15, nella sede di spazio Del Fes in via Salvatore Moccia, è fissata una conferenza stampa finale con la società irpina, neopromossa in Serie A2, rappresentata dal presidente Giuseppe Lombardi e dal general manager Antonello Nevola che "tracceranno un bilancio della stagione appena conclusa e delineeranno il futuro prossimo del club": ecco quanto annunciato dal sodalizio in una nota ufficiale.

Il cambio di denominazione per la Serie A2

Nei fatti, è già futuro per la Del Fes e non può essere altrimenti con la promozione arrivata al termine di un percorso pazzesco nella post-season e con le esigenze determinate dal risultato sportivo da legare agli aspetti tecnici sulla prossima stagione che ufficialmente si aprirà il primo luglio. Nel corso della festa con i tifosi al PalaDelMauro era evidente da una parte la voglia di celebrare il momento, dall'altra la necessità di correre per dare subito sostanza e continuità. Nel futuro prossimo del club c'è il cambio di denominazione con Avellino Basket o Basket Avellino come aspetto ormai certo per l'estate che porta il capoluogo e la provincia di nuovo nella pallacanestro che conta dopo 5 anni.