Avellino, detenuto picchiato nel carcere di Bellizzi: è grave Il 27enne ha riportato un grave trauma cranico e versa in condizioni serie al Moscati

di Paola Iandolo

Detenuto picchiato in carcere ad Avellino, è in gravi condizioni nell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. Dopo Paolo Piccolo, 25enne napoletano in coma, un altro detenuto di 27 anni recluso nel carcere di Avellino è stato brutalmente picchiato.Ora il ristretto è ricoverato in ospedale dopo esser stato trasportato in codice rosso inseguito ad una violenta colluttazione avvenuta domenica pomeriggio all'interno della Casa circondariale di via Polverista.

È stato ricoverato d'urgenza al Moscati dove i sanitari gli hanno diagnosticato un grave trauma cranico. Sull'ennesimo episodio di violenza, indagini sono in corso da parte del Comandante della Polizia penitenziaria per chiarire dinamica e responsabilità. Un brutale pestaggio che segue quello avvenuto ad ottobre quando ad avere la peggio fu Paolo Piccolo 25enne napoletano. Per questa vicenda 11 detenuti sono stati raggiunti da un'ordinanza di misura cautelare firmata dal gip del tribunale di Avellino e confermata dai giudici del tribunale del Riesame.