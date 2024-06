Del Fes Avellino in Serie A2: festa al PalaDelMauro, sguardo già al futuro Si preannunciano novità in tempi brevi: spunta il cambio di denominazione per il club

Dal PalaTerme al PalaDelMauro: in tanti per Gara 5 a Montecatini nella serata della vittoria nei playoff e i tifosi irpini hanno raggiunto l'impianto sportivo di contrada Zoccolari per la festa organizzata dalla Del Fes Avellino. Il club ha ricevuto un nuovo abbraccio da parte dei tantissimi appassionati per la pallacanestro.

La coppa della promozione in Serie A2 con i tifosi

Foto, autografi, l'ingresso di staff tecnico-dirigenziale e squadra accompagnati dai bambini delle rappresentative under della società e infine la coppa della promozione in Serie A2 alzata di nuovo dal presidente Giuseppe Lombardi, ma questa volta al PalaDelMauro: celebrazione sul parquet, ma sguardo al futuro per la Del Fes, chiamata in tempi brevi ad affrontare tutti gli aspetti legati al cambio di categoria.

Via al percorso che porta al basket che conta

Spunta il cambio di denominazione (Avellino Basket o Basket Avellino), ma con dettagli dovrebbero essere al centro di una conferenza stampa in programma ad inizio della prossima settimana, quando si aprirà una lunga estate di programmazione per la Serie A2, da girone unico con 20 squadre partecipanti e con il ritorno della città di Avellino nel basket che conta.