Del Fes Avellino in Serie A2: diverse big e piazze storiche, ecco le avversarie Tutti i club presentano blasone tra club e città con tradizione cestistica

La Del Fes Avellino in Serie A2: da mercoledì sera è tutto vero con un percorso straordinario firmato dalla società irpina e dalla squadra allestita da Antonello Nevola e guidata da Alessandro Crotti in panchina che ha riportato il capoluogo e la provincia di Avellino nel basket che conta. Il team irpino calcherà parquet storici e affronterà club blasonati in una Serie A2 dal nuovo format. Dopo la divisione a gironi con stagione regolare, fase a orologio e post-season promozione/salvezza degli ultimi anni, per la stagione 2024/2025 si tornerà a un girone unico, ma da 20 squadre, effetto dei flussi tra i vari campionati a completare la riforma avviata nelle precedenti annate (dalla A2 in B sono retrocesse Agrigento, Latina, Luiss Roma, Monferrato, Orzinuovi e Chiusi).

I verdetti e le partecipanti del prossimo campionato di A2

Dalla LegaBasket Serie A sono retrocesse Brindisi e Pesaro con la promozione dalla A2 alla A di Trapani e Trieste, vincenti nelle finali playoff rispettivamente sulla Fortitudo Bologna e su Cantù che vivranno l'A2 anche nel 2024/2025. Girone unico con altre realtà storiche come Forlì, Rieti, Rimini, Torino, Udine e Verona, ma tutti i club presentano blasone e città che hanno vissuto il basket da protagonista.

Serie A2 2024/2025

Girone Unico

Del Fes Avellino (promossa dalla LNP Serie B Nazionale)

Fortitudo Pallacanestro Bologna 103

New Brindisi Basket (retrocessa dalla LegaBasket Serie A)

Pallacanestro Cantù

Benedetto XIV Cento

United Eagles Basketball Cividale

Juvi Cremona

Pallacanestro Forlì

Libertas Livorno (promossa dalla LNP Serie B Nazionale)

Urania Basket Milano

Pallacanestro Andrea Pasca Nardò

Victoria Libertas Pesaro (retrocessa dalla LegaBasket Serie A)

Unione Cestistica Casalpusterlengo Piacenza

Real Sebastiani Rieti

Rinascita Basket Rimini

Basket Torino

Blu Basket Treviglio

Associazione Pallacanestro Udine

Scaligera Basket Verona

Nuova Pallacanestro Vigevano