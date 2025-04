L'arbitro di Sorrento-Avellino: lupi senza sconfitte nei precedenti Le designazioni per la penultima giornata del girone C di Serie C

La gara Sorrento-Avellino, valida per la trentasettesima giornata del campionato di Serie C (girone C), sarà diretta da Mattia Ubaldi della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Giorgio Ermanno Minafra della sezione di Roma 2 e Simone Pistarelli della sezione di Fermo con Dario Di Francesco della sezione di Ostia Lido quarto ufficiale. Sono quattro i precedenti con Ubaldi per l'Avellino con tre vittorie e un pareggio. L'ultimo è il successo biancoverde (2-1) sul Crotone con cui la squadra di Biancolino ha aperto la serie di nove vittorie consecutive, da record societario. Ecco gli altri match: Avellino-Cerignola 1-0 (25 ottobre 2023), Potenza-Avellino 2-4 (1° febbraio 2023) e Avellino-Gelbison 0-0 (11 settembre 2022).

Le designazioni arbitrali

Serie C - Girone C

Trentasettesima Giornata

Benevento - Trapani: Vergaro

Casertana - Crotone: Di Cicco

Foggia - ACR Messina: Mirabella

Juventus Next Gen - Cavese: Cerbasi

Latina - Potenza: Ramondino

Monopoli - Giugliano: Burlando

Sorrento - Avellino: Ubaldi

Team Altamura - Audace Cerignola: Sacchi