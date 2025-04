Tutela delle biodiversità, Todisco: c'è ora un protocollo importante Da Roma il commissario del consorzio di bonifica Inferiore Volturno

"Il Consorzio del Volturno partecipa con convinzione alla firma del protocollo d'intesa fra Anbi e Lipu. Un'accordo nazionale che assicurerà significativi risultati anche in Campania".

Ad affermarlo da Roma Francesco Todisco, commissario del consorzio di bonifica Inferiore Volturno, a margine della firma del protocollo d'intesa tra Anbi (Associazione Nazionale dei Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue) e Lipu (Lega Italiana protezione uccelli).

"La tutela della biodiversità è missione caratterizzante dei consorzi. Ci siamo impegnati - spiega Todisco - ad individuare gli ambiti di collaborazione e misure organizzative idonee per il controllo e la valorizzazione dei territori, a collaborare per sviluppare attività congiunte di ricerca per monitorare lo stato della biodiversità nelle aree di interesse comune".

"Mettere insieme più soggetti non è forma ma sostanza. I consorzi sempre più, negli anni, sono diventati presidio del territorio e la collaborazione con associazioni come Lipu va nella direzione giusta.

Abbiamo deciso di trasformare l'area del casertano di nostra competenza nel giardino d'Europa, procediamo in quella direzione".