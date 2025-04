Giallo a Chiusano San Domenico, brucia casa disabitata, si indaga L'incendio

I Carabinieri della Stazione di Chiusano San Domenico sono intervenuti in via Marconi, dove si è sviluppato un incendio all’interno di un’abitazione da tempo disabitata.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento. Sono in corso gli accertamenti per risalire alle cause del rogo.