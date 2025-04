Tutela delle aree montane: istituzioni e forze dell’ordine a confronto Tavolo operativo nella sede del parco del Partenio

Un tavolo operativo per la salvaguardia delle aree montane del Parco Regionale del Partenio si è svolto questa mattina presso la sede dell’Ente a Summonte.

L’incontro ha riunito rappresentanti dei Comuni di Summonte e Mercogliano, del Comando Stazione dei Carabinieri Forestali e dell’Associazione Nazionale Guardie Ecozoofile (A.N.G.E.), segnando un importante momento di confronto e pianificazione congiunta.

La crescente frequentazione delle zone montane del Parco, in particolare di aree come Campo Maggiore, rappresenta da un lato una testimonianza del forte richiamo esercitato dal patrimonio paesaggistico locale, dall’altro una sfida sempre più urgente in termini di tutela ambientale. Abbandono di rifiuti, accensione incontrollata di fuochi, danneggiamento della vegetazione e disturbo della fauna selvatica sono fenomeni che, specie nei periodi di maggiore afflusso, rischiano di compromettere in modo serio l’equilibrio dell’ecosistema.

Il tavolo ha individuato alcune direttrici operative fondamentali: presidi e controlli mirati nelle aree più frequentate, regolamentazione degli accessi alle zone sensibili, campagne di sensibilizzazione per un turismo consapevole, e attivazione tempestiva in caso di emergenze ambientali.

«La cooperazione è fondamentale in questa materia – ha affermato il Presidente dell’Ente Parco, Francesco Iovino –. Ognuno deve fare la propria parte, altrimenti gli sforzi rischiano di essere vani e gli incivili avranno sempre la meglio. Solo vigilando insieme possiamo assicurarci che il nostro ambiente venga rispettato. Il Parco è un bene prezioso che appartiene a tutti, e tutti dobbiamo difenderlo».

Una dichiarazione chiara, che riflette lo spirito concreto e inclusivo con cui il Presidente Iovino ha voluto affrontare il tema, promuovendo un’azione condivisa e responsabile che metta al centro la salvaguardia del territorio. La sua guida, salda ma sempre orientata al dialogo, ha contribuito a creare un clima di collaborazione attiva tra istituzioni, forze dell’ordine e volontariato.

L’ente parco conferma così la propria volontà di continuare a lavorare in sinergia con tutti gli attori del territorio per garantire una fruizione sostenibile, rispettosa e in armonia con la natura che ci circonda. Un impegno che prosegue, giorno dopo giorno, tra tutela ambientale e promozione del valore collettivo del paesaggio.