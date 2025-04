Sorrento-Avellino: costieri senza un ex biancoverde, squalifica per tre gare Turno di stop anche per un difensore rossonero: i dettagli

Stagione finita per Giuseppe Guadagni. L'attaccante del Sorrento, ex Avellino, ha rimediato tre turni di squalifica per il rosso diretto con cui ha chiuso il match con il Giugliano dopo pochi secondi. "Per avere, al 1° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento ma con il pallone lontano, lo colpiva con un pugno all’addome": ecco le motivazioni nel comunicato relativo alle sanzioni del giudice sportivo della Lega Pro. Il Sorrento perde anche Edoardo Blondett: somma di ammonizioni e squalifica di un turno per il difensore (clicca qui per il comunicato ufficiale).

Ammenda per l'Avellino

Ammenda di 500 euro all'Avellino "per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 34° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.)."