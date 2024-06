LNP Serie A2: nuova formula, tanti match, novità promozioni e retrocessioni Ritorno al girone unico: tutti i dettagli del format 2024/2025 per il torneo con la Del Fes Avellino

Con diverse big e tante piazze storiche: ecco la LNP Serie A2 2024/2025 che vedrà partecipazione di Avellino con la Del Fes, neopromossa dopo la finale playoff vinta in rimonta sulla Fabo Herons Montecatini.

Promozione col primo posto, poi play-in e play-off

Nelle DOA per la prossima stagione è stata certificata la formula del campionato a 20 squadre con girone unico: 38 gare per la stagione regolare (19 match d'andata e 19 di ritorno con 8 turni infrasettimanali). Dal prossimo campionato la prima classificata al termine della regular season accederà direttamente alla LegaBasket Serie A. Le squadre dall'ottavo al tredicesimo posto disputeranno il play-in (primo turno con 10^-13^ e 11^-12^ con gara unica in casa della squadra meglio classificata e secondo turno con 8^/11^-12^ e 9^/10^-13^). Le vincenti dei play-in parteciperanno ai playoff a cui accederanno direttamente i team dal secondo al settimo posto (quarti-semifinale-finale con sequenza casa-casa-trasferta-trasferta-casa). La vincente dei playoff accederà alla LegaBasket Serie A 2025/2026 in compagnia della prima classificata della stagione regolare.

Retrocessione con l'ultimo posto, poi play-out

Per le retrocessioni la ventesima e ultima classificata della LNP Serie A2 andrà direttamente in LNP Serie B Nazionale 2025/2026. Le squadre dal 16° al 19° posto disputeranno il playout (casa-casa-trasferta-trasferta-casa): 16^-19^ e 17^18^. I due team perdenti retrocederanno con l'ultima in classifica in B.

L'elenco delle partecipanti

Serie A2 2024/2025 - Girone Unico

Del Fes Avellino (promossa dalla LNP Serie B Nazionale)

Fortitudo Pallacanestro Bologna 103

New Brindisi Basket (retrocessa dalla LegaBasket Serie A)

Pallacanestro Cantù

Benedetto XIV Cento

United Eagles Basketball Cividale

Juvi Cremona

Pallacanestro Forlì

Libertas Livorno (promossa dalla LNP Serie B Nazionale)

Urania Basket Milano

Pallacanestro Andrea Pasca Nardò

Victoria Libertas Pesaro (retrocessa dalla LegaBasket Serie A)

Unione Cestistica Casalpusterlengo Piacenza

Real Sebastiani Rieti

Rinascita Basket Rimini

Basket Torino

Blu Basket Treviglio

Associazione Pallacanestro Udine

Scaligera Basket Verona

Nuova Pallacanestro Vigevano