Ariano: due perdite di acqua una dopo l'altra a Cerreto Appello all'Alto Calore dalla strada provinciale 19

Strada provinciale 19, località Cerreto ad Ariano Irpino. Per intenderci, parliamo del tratto che da rione Martiri porta alla stazione ferroviaria. E proprio poco prima dell'ultima curva, non molto distante dal passaggio a livello, dopo una fontana sono presenti sull'asfalto di recente realizzazione ben due perdite di acqua, una dopo l'altra. L'alto calore ne è al corrente. Nella stessa zona vi è un muro stradale che sti sta sgretolando e un'altra fuoriuscita di acqua sulla quale stanno combattendo da tempo i residenti. Stamane intanto in alcune curve dove la visibilità era diventata davvero scarsissima si è provveduto al taglio dell'erba grazie all'apporto di una squadra di operai della regione Campania.