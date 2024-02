Gioventù Nazionale Avellino, ecco il nuovo coordinamento Gioventù Nazionale Avellino - le nuove nomine del coordinamento provinciale

Nella giornata di ieri il Presidente Provinciale di Gioventù Nazionale Avellino, nonché consigliere comunale di Sirignano (AV) Pellegrino Peluso; ha nominato i nuovi membri del Comitato Direttivo Provinciale: Nicola Antonio Raduazzo come nuovo Vicepresidente Provinciale di Gioventù Nazionale Avellino.

Raduazzo è residente in San Sossio Baronia (AV) studente della facoltà di lettere classiche presso l'Università degli Studi di Salerno, Responsabile Dei Rapporti con la stampa per Azione Universitaria UniSa e tirocinante giornalista.

Carmine Genovese - studente e consigliere della facoltà di giurisprudenza e addetto stampa di Fratelli d'Italia Avellino, residente ad Avellino - e Christopher Russo - studente della facoltà di scienze motorie, mental coach e segretario del forum giovanile di Montemiletto, paese nel quale risiede - come membri del direttivo.

Vittorio Luongo, studente e rappresentante di istituto nel capoluogo irpino, come membro del Direttivo e responsabile di Azione Studentesca Avellino.

La nomina è avvenuta in accordo con l'intero gruppo irpino, è stata accolta con favore dai vertici regionali e nazionali nonché dal gruppo di Fratelli d'Italia Avellino e dalla Presidente Provinciale Ines Fruncillo