Avellino, Festa punta al secondo mandato: "Datemi fiducia, la città è rinata" Il primo cittadino: economia, servizi e opere pubbliche, ecco i frutti di 5 anni di lavoro

"Opere pubbliche, economia e servizi: nella prossima campagna elettorale mostreremo tutti i grandi risultati che questa Amministrazione ha raggiunto . Mostreremo il igrandissimo lavoro svolto ad Avellino. Chiederemo ai cittadini altri cinque anni di fiducia per continuare a lavorare per un'Avellino che sia sempre più attrattiva e vivibile". Così il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, parla dell'ormai vicino voto ad Avellino, a margine della presentazione del programma di "Out Hero", il festival musicale che andrà in scena presso l'ex Cinema Eliseo tra marzo e maggio.

"Se siamo i migliori vinceremo, altrimenti ci arrenderemo all'avversario - ha continuato la fascia tricolore del capoluogo irpino - è la stessa visione che quattro anni fa ho condiviso con la mia squadra di consiglieri e assessori. Attualmente sono fiducioso e convinto che abbiamo svolto un buon lavoro e mi sembra che la gente sia sempre più consapevole di questo. Al di là di chi saranno gli avversari, parleremo sempre e solo di noi, a differenza dei nostri antagonisti che offendono e denunciano perché noi abbiamo un approccio, una formazione e un'educazione diversi".

"Abbiamo compiuto una vera e propria rivoluzione fornendo agli avellinesi e all'Irpinia una nuova classe dirigente, questa volta non 'riciclata'. Contiamo di poter continuare questa crescita".

Rifiuti, il Tar dà ragione al Comune respinto il ricorso di Irpiniambiente

Sui rifiuti, il primo cittadino ha ribadito che la gestione nelle mani della nuova società, la Grande Srl, ha determinato dei giovamenti sostanziali per la città e i suoi abitanti: "Sono evidenti i vantaggi ricavati dal nuovo servizio: diminuzione dei costi delle bollette e miglioramento della qualità del servizio. È sotto gli occhi di chiunque una maggiore pulizia della città e la presenza degli operatori e dei mezzi al lavoro per le strade. Questo ci inorgoglisce". Il sindaco ha poi espresso soddisfazione per l'esito arrivato dal Tar di Salerno, che ha respinto il ricorso di Irpiniambiente contro il bando di gara pubblicato dal Comune di Avellino per individuare la nuova società di raccolta rifiuti: "Siamo sempre stati fiduciosi e rsipettosi delle sentenze. L'archiviazione rappresenta una vittoria e, nel frattempo, sono arrivati ottimi risultati sul campo: non c'è neppure l'ombra di un rifiuto per strada. Vogliamo una città modello per la quale nei prossimi mesi presenteremo altre innovazioni".