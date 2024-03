La maggioranza fa quadrato intorno al sindaco: "Al suo fianco più uniti che mai" Il giorno dopo la conferenza del sindaco

I consiglieri comunali dei gruppi di maggioranza “Davvero”, “Viva la Libertà”, “Ora Avellino ” e “Avellino Vera”, e gli esponenti del gruppo misto, Monica Spiezia, Carmine Di Sapio e Antonello De Renzi, fanno quadrato intorno al sindaco di Avellino, Gianluca Festa e condividono pienamente la posizione che ha espresso in conferenza stampa.

«Siamo convintamente e fermamente al fianco del sindaco Festa. – dichiarano i consiglieri di maggioranza e i tre del gruppo misto - Vicende come questa, per le tempistiche e le modalità che la stanno contraddistinguendo, non fanno altro che compattarci ulteriormente, perché siamo certidella bontà e della legittimità del suo operato. Non saranno le ombre sollevate da chi, nell’opposizione, sa soltanto evocare streghe e fantasmi ad offuscare quanto di buono è stato fatto e verrà ancora realizzato da questa amministrazione per Avellino». – concludono i consiglieri di maggioranza.