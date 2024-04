Russo sconfessa i consiglieri comunali Pd: "Gengaro è un buon candidato" Il partito di via Tagliamento ormai è dilaniato da veleni e divisioni.

Ormai il Pd in città è dilaniato tra veleni e divisioni che imporrebbero l'intervento dei vertici regionali e nazionali del partito. Un Pd già commissariato in Campania che rispetto al caso Avellino rischia davvero di implodere alla luce di comunicati e prese di posizione che confermano il grave malessere che attraversa il partito e di cui il segretario provinciale Pizza dovrebbe prenderne atto, in particolare dopo le ultime gravi vicende relative all'Alto Calore e allo scioglimento del comune di Monteforte.

L'ultimo intervento che suscita ancora maggiori perplessità rispetto alla linea politica del Pd ad Avellino arriva da Franco Russo, personaggio popolare e che raccoglie un forte consenso soprattutto nel rione popolare di San Tommaso. Ecco le sue dichiarazioni pubblicate dal Corriere: “Da consigliere comunale - dice Russo - non potevo non essere d’accordo con il documento in cui si dava mandato al capogruppo del Pd di tutelare l’unità del partito. Tuttavia, la mia posizione è stata usata strumentalmente”.

“Da sempre – aggiunge Russo – sono un militante del Pd anche se sono stato maltrattato dal mio stesso partito, che mi ha costretto a chiudere il circolo, l’unico della città sempre aperto. Non è certo questo il modo di tutelare l’unità del partito, così si finisce per spaccarlo realmente. Non voglio questo".

E sulla scelta del nome da candidare a sindaco: “Tonino Gengaro mi sembra un buon candidato, degno per la sua storia politica, la sua conoscenza della città, la sua onestà e trasparenza, di rappresentare la città di Avellino”, conclude Russo.